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TRT Haber 14.12.2023 12:00

MSB kaynaklarından ABD'ye terörle mücadele çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik desteğine ilişkin, "ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir” ifadelerini kullandı.

MSB kaynaklarından ABD'ye terörle mücadele çağrısı
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Suriye’de PKK/YPG ile ortak tatbikat yapmasına ilişkin sorulara “ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir.” yanıtını verdi.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sonrasında Yunanistan ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

“13 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir adımdı. 2 yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler bu toplantılarla tekrar başlamış oldu. Bir sonraki toplantının Atina’da yapılması için planlamalara başlandı. Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları problemlerin çözülmesine değil olumlu atmosferin devamının sağlamasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik toplantılar. Son toplantıda da olumlu gelişmeler sağlandı.”

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ABD Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele Türkiye- Yunanistan İlişkileri
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