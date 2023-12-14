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TRT Haber 14.12.2023 11:24

Diplomasi sonrası BM oylaması nasıl değişti?

Birleşmiş Milletler'de 'Gazze'de insani ateşkes' için yapılan oylamada bu kez çok daha fazla el havaya kalktı. Bağlayıcı olmayan karar 153 lehte oy, 10 karşı oy ve 23 çekimser oyla kabul edildi. Genel Kurul'da daha önce ateşkese 121 ülke "evet" demişti. Peki, Türkiye'nin de diplomasi trafiği yürüttüğü o oylamada oylar nasıl değişti?

Diplomasi sonrası BM oylaması nasıl değişti?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'de "derhal insani ateşkes" talep eden sembolik bir kararı kabul etti. ABD ve İsrail oylamada karşı oy kullandı, ancak üye devletlerin ezici çoğunluğu İsrail-Filistin savaşının son verilmesini destekledi.

Son oylamada, toplamda 153 ülke karar lehine oy kullandı, 10 ülke buna karşı çıkarken, 23 ülke çekimser kaldı.

BM’deki bu oylama bağlayıcı bir karar değil. Ancak, 27 Ekim’de ateşkes için kalkan eller daha azdı. O oylamada, 121 ülke lehte oy kullanırken, 14 ülke karşı çıkmış, 44 ülke ise çekimser kalmıştı. Irak, teknik sorunları gerekçe göstererek oylama kaydedildikten sonra oyunu evet olarak değiştirmişti.

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Peki 27 Ekim’den sonra ne değişti?

İsrail Gazze’ye aralıksız yaptığı saldırıyı 7 günlük geçici ateşkes ile durdurdu. Bu dönemde, Hamas ve İsrail arasında 200’den fazla esirin karşılıklı takasları oldu.

Kalıcı ateşkes için ise diplomasi trafiği sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM’de ateşkese “hayır” oyu veren birçok ülkeyle hem yüz yüze hem telefonla görüştü. Zira, 27 Ekim’deki oylamanın ardından Erdoğan’ın açıklamaları da bu yönde olmuştu.

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun '121 evet' oyuyla kabul ettiği Gazze kararına 'çekimser' oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. İkili planda Filistin'e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Bu ülkenin, Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız.”

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Ülkelerin dikkat çeken karar değişikliği  

Arnavutluk, Avustralya, Danimarka, Estonya, Etiyopya, Kanada, Kıbrıs, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, Hindistan, Japonya, Letonya, Monako, Moldova, Filipinler, Polonya, San Marino, Sırbistan, İsveç, Tunus, Tuvalu, Vanuatu ve Zambiya ekim ayındaki oylamada çekimser kalmışlardı, ancak son yapılan oylamada evet oyu kullandılar.

Arjantin, Ekvator Ginesi, Malavi önceki oylamada lehte oy kullanmışken, bu sefer çekimser kaldılar.

Benin, Burundi, Kamboçya, Jamaika, Ruanda, Kongo Cumhuriyeti, Samoa ve Seyşeller ekim ayında oy kullanmamıştı ancak son oylamada lehte oy kullandılar.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 'hayır' oyuna karşı 153 oyla kabul etti. 'Hayır' oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.[Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 'hayır' oyuna karşı 153 oyla kabul etti. 'Hayır' oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.]

Hırvatistan ve Fiji ekim ayında karşı oy kullandıktan sonra bu oylamada ise kararları evet yönündeydi.

Macaristan, Marshall Adaları, Tonga ekim ayında hayır oyu kullandıktan sonra son oylamada çekimser kaldı.

Önceki oylamada çekimser kalan Haiti ve Kiribati son oylamaya katılmadı.

Ekim ayında oy kullanmayan Liberya ise son oylamada karşı oy kullandı.

Bu değişim tablosu ekim ayında çekimser oy kullanan çoğu ülkenin kararlarını lehte oy ile değiştirdiklerini gösteriyor.

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