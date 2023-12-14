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Gündem
AA 14.12.2023 10:46

MİT'ten SİHA'lı operasyon: Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "yeşil kategori"de aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, silahlı insansız hava aracı (SİHA) operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten SİHA'lı operasyon: Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin takibi ve önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün Kadın Gençlik Topluluğu'nun (KJCK) 18 üyesinden biri ve sözde sorumlularından "Mizgin Guyi" kod adlı terörist Sebahat Ormanlı'nın Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ve şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla KJCK üyelerine talimatlar verdiği tespit edildi.

MİT'ten SİHA'lı operasyon: Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz

Terör Arananlar Listesi'nde "yeşil kategori"de yer alan terörist Ormanlı'nın etkisiz hale getirilmesi kararı alındı.

MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları sonucu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen terörist Ormanlı, intikal halindeyken SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Örgütün kırsal kadrolarına 2012'de katılan terörist Ormanlı'nın, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Daha sonra Suriye'ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu olan Ormanlı'nın, 2022'den itibaren Irak'ın Süleymaniye kentinde örgütün KJCK yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

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