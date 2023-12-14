Bakan Tunç: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Biz vatandaşımızın savunmasını sonuna kadar takip edeceğiz"

Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yaptığı kazaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür durumlarda özellikle hassasiyetle davranılmalı ve gerekli tedbirler alınmalı. Soruşturma başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Bizim önceliğimiz her şeyden önce kendi vatandaşımız. Vefat eden vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak vazifemizdir. Bir tahliye kararı verilmiş ama tekrar müdahale edildi, ikinci raporda sürücü kusurlu çıktı. Bu iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için dosya adli tıbba gönderildi. Oradan rapor bekleniyor. Bu süreç içerisinde Somali adli makamlarıyla da görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Hiçbir vatandaşımızı bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Biz vatandaşımızın savunmasını sonuna kadar takip edeceğiz. Hakkaniyetinin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali Adalet Bakanı ile de bizzat görüştüm. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Yakın bir süreç içerisinde özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Tabi adli tıptan gelecek rapor çerçevesinde tabiiki takdir yargımızındır."

[Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza]



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Somali adli makamlarıyla da görüştük. Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye'ye getirilerek yargılanması söz konusu. pic.twitter.com/xw7sGgWUgx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2023

"Cezalarda caydırıcılığı sağlamak için kanunumuzda bir takım değişiklik ihtiyacı tespit ettik, taslağı hazırladık"

Bakan Tunç, hakeme yumruklu saldırı olayıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ankaragücü-Rizespor maçında çıkan olayları tasvip etmemiz söz konusu değil. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi konusunda kanunumuz var. 2011 yılında yürürlüğe giren kanunda da önemli yaptırımlar var. Sporda şiddeti teşvik eden, spor sahalarına yasak madde sokan, tribünlerde tehdit ve hakaret içeren sloganlar atan, sosyal meda yoluyla şiddeti teşvik eden, hakemlere yönelik şiddete teşviğe yönelenler beyanlarda bulunanlara ilişkin bu kanunumuzda yaptırımlar belirlenmiş. Bu yaptırımların özellikle uygulamada çıkan sorunları ortadan kaldırabilmek için de yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda bir çalışma başlattık. Kanunumuzda belirtilen hususlarla ilgili, cezai yaptırımların artırılması konusunda yeniden değerlendirme yaparak cezalarda caydırıcılığı sağlamak ve spor sahalarında görmek istemediğimiz olayların bir daha olmaması konusunda kanunumuzda bir takım değişiklik ihtiyacı tespit ettik. Taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz, hazırladığımız taslağı Meclis'e sunacağız. Olayın hemen ardından gecikmeksizin adli soruşturmamızı başlattık. Sonrasında da tutuklama kararına başvuruldu. Bundan sonraki süreçte de yargılamasını takip edeceğiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürecek."