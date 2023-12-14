Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık’ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedef başarıyla imha edildi. Açıklamada, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiği belirtildi.

3 terörist teslim oldu

Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut karakoluna teslim oldu.

Açıklamada, gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla süreceği, eli kanlı teröristlerin bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz"

Ayrıca, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Aralık’ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’e bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

Saldırı ve taciz girişimleri karşılıksız kalmadı

Diğer taraftan Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam ediyor. Son bir haftada birliklere yönelik gerçekleştirilen 7 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 19 terörist etkisiz hale getirildi.

"Hudutlarda 227 şahıs yakalanmıştır"

Açıklamada, hudut güvenliği ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 227 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3’ü FETÖ, 3’ü PKK’lı ve biri de DEAŞ’lı olmak üzere, 7’si terör örgütü mensubudur.3 bin 374 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda geçtiğimiz hafta içerisinde 143 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir."