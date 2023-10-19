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TRT Haber 19.10.2023 11:55

MSB Kaynakları: TSK Filistin için insani yardım ve tahliye konusunda göreve hazır

Mİlli Savunma Bakanlığı kaynakları, Filistin’e yönelik Türkiye’den yapılacak yardım çalışmalarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır. Yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsur bölgedeki ortamın uygunluğu" açıklamasını yaptı.

MSB Kaynakları: TSK Filistin için insani yardım ve tahliye konusunda göreve hazır

İsrail saldırısı sonrasında Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılması planlanan yardım çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığının alacağı görevlere ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğunu vurguladı.

ABD'nin bölgeye sevk ettiği uçak gemisi görev grupları

ABD'nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz'e geleceğine yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Birçok ülkenin uzun yıllardır bölgeye yakından ilgi ve alaka gösterdiğini ifade eden kaynaklar, "Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD'li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, 'Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini' bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." yanıtını verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik soru üzerine de TSK'nın planlı eğitim ve tatbikatlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten kaynaklar, "TSK'nın Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz'de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak, varlık gösterme ve eğitim, tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor" dedi

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Filistin - İsrail Çatışması Milli Savunma Bakanlığı
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