Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 42 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1682 oldu.

Mehmetçiğin, harekat bölgelerine gerçekleştirdiği taciz atışlarına verdiği karşılıkla 26 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1272 oldu.

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 9'u FETÖ'cü 11 olmak üzere 633 şahıs yakalandı. 4 bin 956 şahsın ise hududu geçmesi engellendi.