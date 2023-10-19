Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.10.2023 12:00

Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 26'sı harekat bölgelerinde olmak üzere 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 42 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1682 oldu.

Mehmetçiğin, harekat bölgelerine gerçekleştirdiği taciz atışlarına verdiği karşılıkla 26 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1272 oldu.

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 9'u FETÖ'cü 11 olmak üzere 633 şahıs yakalandı. 4 bin 956 şahsın ise hududu geçmesi engellendi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi
12:08
Bombardıman altındaki Gazze'de sağlık sistemi çöktü
12:02
Emniyetten ülke genelinde trafik denetimi
12:01
Mesleki eğitimde özel sektöre daha etkin rol verilecek
12:01
AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor
12:12
MSB Kaynakları: TSK Filistin için insani yardım ve tahliye konusunda göreve hazır
Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor
Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor
FOTO FOKUS
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ