MSB Kaynakları: BM'nin Pile-Yiğitler yoluna müdahalesi tarafsızlık ilkesine aykırı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile 15-17 Ağustos'ta Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin, "ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani terörle mücadele, teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz, PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" dedi.

"Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı" iddiası

Bir gazetecinin "Libya'daki Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı" iddialarını hatırlatması üzerine, bakanlık kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Libya makamları tarafından 5 Ağustos 2023'te Homs Askeri Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine bölgeden çıkmak istemeyenler tarafından bu kararı protesto etmek ve kamuoyunda farklı algılar yaratmak maksadıyla Homs Askeri Deniz Limanı'nın söz konusu kısmının Türklere verilmek üzere boşaltıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri Libya makamlarının talepleri doğrultusunda, Libya Silahlı Kuvvetleri eğitim merkezlerinde ve danışmanlık boyutunda icra edilmektedir. Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok. Limanın boşaltılması olayı üzerinden konunun istismar edildiği, 'limanın ülkemize tahsis edileceği' yönünde asılsız haberlerin Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı değerlendirilmektedir."

Ukrayna'dan yola çıkan bir geminin İstanbul'a ulaştığı belirtilerek, tahıl sevkiyatı için yeni bir güzergah oluşup oluşmadığının ve "Rusya'nın, Türkiye ve Katar'la üçlü mekanizma teklif ettiği" iddialarının sorulması üzerine bakanlık kaynakları şu yanıtı verdi:

"Tahıl Girişimi ile ilgili bizim duruşumuz net. Daha önce başarısı, faydası ispatlanmış Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak devam etmesinden yanayız. Bunun dışındaki alternatiflerin şu anda gündemimizde olmadığını hep ifade ettik. Ukrayna geçen hafta inisiyatif alarak bir gemisini yola çıkardı. İstanbul Boğazı'na kadar güvenli şekilde gelmiş ticari gemilerin boğazlardan geçmesi için herhangi bir engel söz konusu değil. Burada önemli olan çatışma ortamından bu gemilerin emniyetli şekilde boğaza kadar gelmeleri. Şu ana kadar da başka bir gemi çıkışı olmadı. Bunun alternatif bir yol olabilmesi için sürekli hale gelmesi lazım. Rusya'nın bundan sonra çıkacak gemilere karşı tavrının ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak devamından yana olduğumuzu tekrar ifade edelim."

KKTC'deki yol çalışması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir soru üzerine, KKTC'deki yol çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC vatandaşlarının, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne gitmek için İngiliz üssünden geçmek zorunda kaldığını, bunun da sıkıntılara neden olduğunu belirten kaynaklar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 2004'te aynı bölgede yaptığı yol çalışmasına BM'nin itirazının olmadığına ancak 2001'den bu yana yapılmak istenen Pile-Yiğitler Yolu'na müdahale ettiklerine dikkati çekti.

Bakanlık kaynakları, "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Yolun yapımına ilişkin inşaatın devam edip etmeyeceğinin kararını da KKTC verecek." ifadelerini kullandı.