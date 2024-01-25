MSB kaynakları: Biden'ın F-16 satışı için kongreye tavsiye mektubu olumlu bir adım

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubuyla ilgili şunları söyledi:

"F-16 tedariki konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Sözleşmeli erlerin özlük hakları

Sözleşmeli erlerin maaşlarıyla ilgili sorular üzerine, sözleşmeli erlerin profesyonel görev yapmak üzere istihdam edildiğini belirten Bakanlık kaynakları şunları kaydetti:

"Sözleşmeli erlik 7 yıl ile sınırlı bir görevi kapsıyor. Son yapılan zamlarla en düşük sözleşmeli er maaşı 34 bin 217 liradan başlıyor ve görev yaptığı yer ve sınıfına göre 53 bin 957 liraya kadar çıkıyor. Görevi değişik sebeplerle bırakan sözleşmeli erlerimize görev yaptıkları süre dikkate alınarak tazminat da ödeniyor. İlk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 628 lira, 7'nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira tazminat ödemesi yapılıyor. Ayrıca görevi çeşitli nedenlerle bırakan uygun nitelikteki personelin kamuda yeniden istihdam edilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyonda bulunuluyor."

İnsansız deniz araçları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yakında Deniz Kuvvetlerinin envanterine yeni insansız deniz araçlarının dahil olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün artırdığını ifade etti. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetlerinin de her geçen gün kazandığı yeni platform ve yeteneklerle gücüne güç katarak Mavi Vatan'daki hak ve menfaatleri korumaya devam ettiğini belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin havada yakaladığı İHA/SİHA başarılarını denizde de yakalamak istiyoruz. İnsansız deniz araçlarının etkin bir şekilde kullanımına yönelik konsept çalışmaları ile farklı kabiliyetlerde insansız deniz araçlarının envantere katılması için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Steadfast Defender-24 Tatbikatı

NATO'nun yapacağı en büyük tatbikat olarak bilinen Steadfast Defender-24 Tatbikatı ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu Tatbikat, 22 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında iki safhadan ve bir çok alt tatbikattan oluşmaktadır. 1'inci safha 11 Şubat-14 Mart tarihleri arasında, müttefik kuvvetlerin Avrupa'ya stratejik intikali ile kuvvet koruma ve hasar kontrolünün sağlanması maksadıyla gerçekleştirilecek. 2'nci safha ise 12 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında, Avrupa içinde intikal ile NATO Mukabele Kuvvetlerinin Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti Alarm ve Yığınaklanma Tatbikatı olarak icra edilecek. Türkiye bu tatbikatın ikinci safhadaki bazı kısımlarına katılım sağlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız personelinin iştirak etmesi planlanmıştır."

Kaynaklar, tatbikata 31 NATO müttefiki ülke dışında İsveç, Ukrayna, Japonya ve Avustralya'nın katılmasının da planlandığını, İsveç'in, NATO ortak ülkesi olarak zaten uzun yıllardır birçok tatbikata katıldığını söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekileceği iddiaları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine yönelik iddialara ise "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.