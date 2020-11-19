Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
MSB, Kapalı Maraş'ı havadan görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için insansız hava aracı ile havadan fotoğraf çekimi yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş Bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi" denildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş Bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. pic.twitter.com/LPYlWl4iVa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Kapalı Maraş
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