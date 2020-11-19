Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Pençe-Kaplan bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında iki asker şehit olmuştu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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