Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sonrasında Afrin ve Tel Abyad terörden temizlendi.

Türkiye'nin eğittiği yerel polis teşkilatı Şurtalar, güvenliği sağlamaya başladı. Terörle mücadele büyük başarılar elde eden Şurtalar, 193 saldırı girişimini ve 590 kilogram el yapımı patlayıcının Türkiye’ye sokulmasını önledi.

244 terör şüphelisi yakalandı

Yapılan çalışmalarla parmak izinden dahi terör eylemlerinin arkasındaki failler bulunup, olaylar aydınlatabiliyor. Bu yöntemle 244 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Küçük bir parmak izinden büyük şüpheli olayları çözebildiklerini söyleyen Afrin Olay Yeri İnceleme Ekibi üyesi Hamza Hamami, "Afrin merkezde ve çevresinde meydana gelen asayiş, terör ve diğer suçlarla ilgili teknik olarak olay yeri inceleme hizmeti veriyoruz" dedi.

Şurtalar, sınır hattının kana bulanmasını da önledi. Bomba yapımında kullanılan 8 bin 377 adet malzeme imha edildi.

Olay Yeri İnceleme Ekibi üyesi Hacı Ali İbrahim de şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 2,5 yıldır Afrin ve çevresinde olay yeri ve inceleme çalışmaları yapıyoruz. Şubemizde 26 Şurta'mız var. Türk devletinin bize verdiği destekle adalet sonsuza kadar hüküm sürecek."

Haber: Kemal Gümüş

Kamera: Mustafa Oğuz