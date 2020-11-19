Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç'in ve geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren yazar Şule Yüksel Şenler'in kabrini ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

Erdoğan Vaniköy Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi Vaniköy Camii'ne gitti.

[Fotoğraf: AA]

Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.