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Gündem
AA 23.06.2025 21:18

MSB: Irak ve Katar'daki birlik ve unsurlarımızda olumsuz durum yok

MSB, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

MSB: Irak ve Katar'daki birlik ve unsurlarımızda olumsuz durum yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırılarında Türkiye'nin bölgede konuşlu birlik ve unsurlarında olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Irak İsrail-İran çatışması Katar Milli Savunma Bakanlığı
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