Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili kaza kırım ekibinin tespitleri ve olay yeri incelemesiyle ilgili verileri paylaştı.



Olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, kazanın oluş şekli anlatıldı.



Bu tespitlere göre 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 4 Mart’ta Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlandı.



4 Mart sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edildi. Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1’inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52’de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başladı.



İntikal sırasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametine uçuşa devam edildi. 09.23’te helikopter Bingöl’e indi.



Tatvan bölgesindeki hava şartları takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesi beklendi. Hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55’te Tatvan’a intikal etmek üzere Bingöl’den kalkış yapıldı.



Uçuşun Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz gerçekleştirildi. Ancak saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasının ardından 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşıldı ve bulut içine girildi. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verildi. Ancak saat 14.41’de kaza kırım meydana geldi.

