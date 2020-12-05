Bakanlığın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. 86 yıl önce Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkını vererek tüm dünyaya örnek gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. 86 yıl önce Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkını vererek tüm dünyaya örnek gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü pic.twitter.com/VKHglCuP6B — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2020