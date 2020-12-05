Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB, Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.
Bakanlığın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. 86 yıl önce Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkını vererek tüm dünyaya örnek gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. 86 yıl önce Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkını vererek tüm dünyaya örnek gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü pic.twitter.com/VKHglCuP6B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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