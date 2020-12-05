Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan aklının engin gücünü ve o akılla yaratılan bilgi ve birikimi hayatımızın her alanına ilmek ilmek işleyen tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

İnsan aklının engin gücünü ve o akılla yaratılan bilgi ve birikimi hayatımızın her alanına ilmek ilmek işleyen tüm mühendislerimizin #DünyaMühendislerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/2B84va7EHG — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 5, 2020