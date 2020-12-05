Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan aklının engin gücünü ve o akılla yaratılan bilgi ve birikimi hayatımızın her alanına ilmek ilmek işleyen tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
İnsan aklının engin gücünü ve o akılla yaratılan bilgi ve birikimi hayatımızın her alanına ilmek ilmek işleyen tüm mühendislerimizin #DünyaMühendislerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/2B84va7EHG— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 5, 2020
Etiketler: Fuat Oktay
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