Vakaların artması üzerine sokak kısıtlamaları genişletildi. Hafta sonu için uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00'de başladı.

Adana'da insanların yoğun kullandığı Büyük Saat, Ziyapaşa ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk Caddesi'nde, ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin belli noktalarında önlem alarak denetimlerde bulundu.

Mersin

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda önlem aldı.

Kısıtlama nedeniyle kıyı şeridindeki oturma grupları ve yürüyüş yollarında sakinlik yaşanırken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu meydanlarında da sükunet hakim oldu.

Polis ekipleri sahilde sık sık devriye görevi yaptı.

Hatay

Hatay'da da özellikle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Atatürk, Saray ve Gündüz caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Tarihi Uzun Çarşı'da tüm dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu, bölgede sadece belediye işçilerinin temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli Meydanları da sessizliğe büründü.

Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

Kayseri

Kayseri'de kısıtlamayla birlikte Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Yozgat

Yozgat da sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sessiz günlerinden birini yaşadı. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri çalışırken, ekmek fırınları bakkal ve marketlere ekmek dağıtımı yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde ıssızlaştı.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Kırşehir

Kırşehir'de Covid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dün akşam saatlerinden itibaren sakinlik yaşanıyor.

Cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin en düşük seviyeye indiği kentte, polis ekipleri çeşitli kavşaklarda uygulama noktası oluşturdu.

Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

Sivas

Sivas'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktaları Atatürk ve İstasyon caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Niğde

Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

Hakkari

Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sessizliğin hakim olduğu kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Edirne

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki kişiler evlerinde kaldı.

Selimiye Camisi ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

Kentte normal günlerde işlek olan meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Vatandaşların evde kalmasıyla, kentin işlek noktaları Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Van

Van'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, kavşaklarda denetimler yaptı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.

Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "evde kal" anonsları yaptı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Muş

Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yapıyor.

Trabzon

Polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimsenin görülmediği Trabzon'da, belediye işçileri bazı bölgelerde çalışmalarını yürütüyor.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Karadeniz Sahil Yolu'nda da sadece kısıtlama dışında kalan araçların seyahat ettiği görüldü.

Ordu

Ordu'da kısıtlama nedeniyle en işlek noktalar Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddeleri ile sahil kesiminde sessizlik hakim.

Sahil bandında belediye personelinin, park ve bahçe ile temizlik işlerini yürüttüğü gözlendi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğinin oldukça azaldığı, polis ekipleri ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakinlik hüküm sürüyor.

Kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler ile birlikte kentte sessizlik hakim oldu.

Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi.

Cumhuriyet, Türkistan ve Semerciler caddeleri ile Tarihi Saat Kule Meydanı'nda tedbirler nedeniyle en sakin günlerden biri yaşanıyor.

Giresun

Giresun'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise araçlarıyla seyir halinde olan sürücüleri denetleyerek kimlik kontrolü yaptı.

Giresun Belediyesi temizlik işçileri de sokaklarda temizlik çalışması yürüttü. Kısıtlamadan muaf olan esnaf ise saat 10.00'dan itibaren iş yerlerini açtı.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sakin bir gün yaşanıyor.

Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde araç ve yaya trafiği çok düşük seviyede seyrediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Rize Belediyesi ekipleri ise yaya kaldırımlarında yenileme çalışması yapıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, sokakta bulunanların kimlik ve görevlendirme belgelerini kontrol ediyor.

Diyarbakır

Kentin işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan merkez Sur ilçesinde de sessizlik hakim oldu.

