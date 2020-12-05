İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.