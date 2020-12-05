Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Kısıtlamalar 78 bin 873 kamerayla takip edilmektedir
İçişleri Bakanı Soylu: Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.
Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.
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