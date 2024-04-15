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Gündem
AFP 15.04.2024 13:49

MSB: ABD ile gerçekleştirilecek eğitimlerin son dönemde yaşananlarla ilgisi yok

Türkiye'nin hava sahasında, ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerinin önceden planlandığı ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.

MSB: ABD ile gerçekleştirilecek eğitimlerin son dönemde yaşananlarla ilgisi yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgilendirmenin, 4 Nisan 2024'te MSB'de gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."

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Milli Savunma Bakanlığı ABD F-16
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