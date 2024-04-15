Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.04.2024 12:51

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

İsrail'in katliamı ve bölgede artan gerilim

Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy: Çok daha büyük hedeflere ulaşacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
13:49
MSB: ABD ile gerçekleştirilecek eğitimlerin son dönemde yaşananlarla ilgisi yok
13:40
Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı bayramda nüfusunun 20 katına çıktı
13:34
10 yaşındaki kız öğrenci, Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin bağış topladı
13:34
Rize'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
13:29
Kremlin: Tüm Orta Doğu ülkelerini itidalli olmaya çağırıyoruz
Londra'da ilkbahar
Londra'da ilkbahar
FOTO FOKUS
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ