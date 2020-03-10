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MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil'de, TSK ve MİT koordinasyonuyla düzenlenen hava harekatında, sözde yönetici pozisyonundaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından Kandil'de düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" sözleri kullanıldı.
Etiketler: tsk terörist son dakika msb mit hava harekatıSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:15
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