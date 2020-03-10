Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:55
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