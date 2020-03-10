Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.