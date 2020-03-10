Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya'daki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu TRT Haber'de anlattı.

"Sokaklar son derece boş, herkes evlerine çekildi diyebiliriz"

Esenli, kırmızı alarmın ülkede paniğe neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çünkü bu durum ister istemez toplumda bir paniği de beraberinde getiriyor. Alınan kararların nasıl uygulanacağını bugün göreceğiz. Ciddi bir bilinçlenme var. Ben dün dışarı çıktığımda gördüm, ellerimizin yıkanması isteniyor. Fakat sokaklar son derece boş, herkes evlerine çekildi diyebiliriz. Şu anda toplamda buna hem bulaşan hem hayatını kaybedenlerin de toplamıyla 7 bin 985 kişi. Bu rakam, dün akşam alınan kararda da belirleyici oldu. Sadece pazar günü artış bin 598 idi. Bu büyük sıçramalar ister istemez bu tedbirlerin alınmasını mecbur kıldı."

Büyükelçi Esenli Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bir şeyi de gözden kaçırmamak lazım, 724 kişi iyileşti. Virüs, maalesef yaşlıları etkiliyor. 3 Nisan'a kadar bütün okullar kapandı. İtalya'da ortalama 50 bin vatandaşımız var. Özellikle de Erasmus programıyla bulunan öğrencilerimiz var, hepsiyle temas halindeyiz."

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya’daki koronavirüs salgınına dair detayları @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/YZ1rDw93kz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2020

"İnsanlar memleketlerine döndükleri zaman normal hayata geçeceklerini zannediyor"

Olası bir tahliye durumunun olup olmayacağıyla ilgili bilgi veren Büyükelçi Murat Salim Esenli, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin aileleri çocuklarının genel durumuyla ilgili endişeli. Tahliye sürecini düşünürken Çin ile İtalya arasında bir fark gözetmek lazım çünkü sıkıntının başladığı nokta Wuhan kentiydi. Oradaki durum çok daha farklı. Buradaki durum ise biraz daha farklı. Tahliye arzusu yok diyemeyeceğim. Tahliye arzusu var ama buradaki sağlık yetkililerinin söylediği kendinizde bir semptom yoksa ve kurallara uyarsanız sıkıntı olmayacak. Semptom varsa temasa geçin, biz yardıma hazırız diyorlar.

Tahliye ile Türkiye'ye gelecek olan insanların da orada karantina durumu ortaya çıkabilir. İnsanlar memleketlerine döndükleri zaman normal hayata geçeceklerini zannediyorlar ama şu anda bulunulan durum böyle bir yaklaşım için elverişli değil. O nedenle bulundukları bu konuyu sıkıntısız halledebilirlerse daha iyi olur."

"Kapalı mekanlardan uzaklaşma var"

Önemli olan konuyu bilenlerin tavsiyelerine uymak olduğunu hatırlatan Esenli insanların kapalı mekanlardan uzaklaştığını belirtti:

"İnsanlar üzerindeki etkisine gelince, bu bizim neslimizin hiç yaşamadığı bir duygu. Ben daha önce Pekin'de görev yaptım. SARS ve domuz gribiyle ilgili iki tane daha yumuşak salgını atlattım. Ama burası yeni bir tecrübe geliştiriyor. Hem sağlık kurumları hem siyasiler açısından öyle hem de halk açısında öyle. Önemli olan konuyu bilen insanların tavsiyelerine harfiyen uyulması.

Kapalı mekanlardan uzaklaşma var. Restoranlar da kapanmaya başladı. Bunun nasıl gelişeceğini bugünden söylemek zor çünkü alınan karar oldukça kapsamlı. Bugün göreceğiz uygulamayı önemli ölçüde."

"Burada hükümet de elinden geleni yapıyor"

Çin'den gelen rakamlarda düşüş olduğunun altını çizen Esenli, Çin'in bu konuda refleksinin olduğunu vurguladı:

"Hadise Çin'de çıktı, o kısım doğru. SARS krizin içinde çıkmıştı ve Çin'in kendine has çok kuvvetli reflekslerini çalıştırdı. Bugün Çin'den gelen rakamlar ve dünkü rakamlara baktığımızda bir düşüş görüyoruz. Birçok ülkenin bu konuyla ilgili tecrübesi yoktu ve altyapısı buna cevap verebilecek durumda değildi. İtalya'ya geldiğimizde turizm açısından son derece hareketli bir ülke. Bu nedenle arada bazı tedbirler almaya çalıştılar ama bu kocaman bir ağ, arasından kaçmış olabilir. Biz çünkü ilk hadiseyi yaşarken ocak aylarında Roma'da yaşadık. Burada hükümet de elinden geleni yapıyor. Ama dediğim gibi bu refleks meselesi."

"Tüm İtalya artık korunaklı bölge haline geldi"

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Başbakan Giuseppe Conte'nin açıklamalarına dikkati çekere şunları söyledi:

"Dikkat çekilmesi gereken husus, hükümetin çok zor bir kararı almış olması. Başbakan Giuseppe Conte'nin deyimiyle tüm İtalya artık korunaklı bölge haline geldi. Başbakan Conte, çok açık konuştu, 'Bu virüs çok hızlı yayılıyor maalesef can kayıplarımız da var alışkanlıklarımızın da bir an önce değişmesi gerekiyor' dedi."

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya’daki son durumu @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/FwO9esUwTg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2020

"Hükümet 7,5 milyar euro fon ayırdı"

Göktaş, turist sayısında azalma olduğunu, hükümetin şimdiden 7,5 milyar euro fon ayırdığını söyledi.

Göktaş, ülkedeki tüm etkinliklerin ertelendiğini açıkladı:

"Tüm kısıtlamalar 3 Nisan tarihine kadar geçerli. Okullar tatil, kiliselerde ayinlere ara verildi. Bu süreçte düğün, nikah yapılamayacak ama iş yerlerine normal mesailerine devam edecek. restoranlar, kafeler saat 18.00'de kepenk indirmek zorunda olacak."