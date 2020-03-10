MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Bahçeli, Yunanistan'ın sığınmacı zulmüyle ilgili, "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır." ifadelerini kullandı.

Rus devlet televizyonunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte heyetinin Putin'in kapısında bekleme anlarını kronometreyle kayda alıp yayınladığın iddiaları ile ilgili konuşan Bahçeli, "Zirve toplantılarında benzeri tablolara veya protokol kazalarına istem ve irade dışı elbette tesadüf edilebilecektir. Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhal hem tavzih hem de telafi edilmelidir." diye konuştu.