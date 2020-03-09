Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında gittiği Brüksel'de temaslarda bulundu. Günübirlik çalışma ziyaretinde en önemli gündem maddeleri Suriye ve sığınmacılardı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Daha sonra ise, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 3'lü toplantıya geçti.

Görüşme 1,5 saat sürdü.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dönmek üzere havalimanına doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Toplantı verimli geçti

Görüşmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanlığı kaynakları AB'deki toplantının verimli geçtiğini bildirdi.

Kaynaklar, "Toplantı öngörülen sürede yapıldı. Cumhurbaşkanımız uçaktaki gazetecilerle bir araya geldiğinde toplantı ile ilgili değerlendirmelerini yapacak." ifadelerini kullandı.

Michel: Borrell ve Çavuşoğlu 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecek

Görüşme sonrası AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen açıklama yaptı.

Michel, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler." dedi.

Leyen: Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez

Leyen de "18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacılara müdahaleleriyle ilgili de konuşan Leyen, "Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır." diye konuştu.