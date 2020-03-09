Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.

Kabülün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

- Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.

- Türkiye'nin Suriye sınırı NATO'nun da güney sınırıdır. NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemdedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’nin Suriye sınırı NATO’nunda güney sınırıdır. NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemde.https://t.co/SYOxDjpxps pic.twitter.com/4pveHey8I4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2020

- Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır.

- Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz.

- NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.

- Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.

Stoltenberg: Rejim ve Rusya'nın saldırıları insani sorun oluşturdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Esed rejimi ve Rusya’nın saldırları insani sorun oluşturduğunu söyledi.