İdlib Mutabakatı Moskova'da imzalandı, sahada ateşkes sağlandı. Şimdi sırada mutabakatın teknik detayları var.

Türk ve Rus askeri heyetleri bir araya geliyor. İlk toplantı bugün Ankara'da gerçekleşecek.

Ortak devriye 15 Mart'ta başlayacak

Milli Savunma Bakanlığında yapılacak toplantıda, mutabakatın teknik detayları ele alınacak.

Moskova'daki mutabakata göre iki ülkenin ortak devriye faaliyetleri 15 Mart'tan itibaren başlayacak. M4 karayolu boyunca da bir güvenli koridor tesis edilecek.

Heyetler ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir olması için yapılacakları ele alacak

Türk ve Rus heyetleri görüşmelerinde güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışacak. Devriyelerin sıklığı ve süresi ele alınacak. Ayrıca, rejimin kontrolü altındaki bölgede bulunan Türk gözlem noktalarının durumu görüşülecek.

Rejim güçlerinin ateşkesi ihlal etmesi durumunda verilecek karşılık ve bölgedeki terör örgütlerinin durumu da değerlendirilecek.

Türk ve Rus askeri heyetlerinin görüşmelerinde ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir olması için yapılacaklar ele alınacak.

Ayrıca, Suriyelilerin evlerine dönme yollarının açılması da görüşülecek.