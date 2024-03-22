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Gündem
TRT Haber 22.03.2024 23:53

Moskova'daki terör saldırısına siyasilerden kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Moskova'daki terör saldırısını kınadı.

Moskova'daki terör saldırısına siyasilerden kınama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Rus halkının acısını paylaşıyoruz..."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya hükümetine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

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AK Parti Ömer Çelik Rusya Numan Kurtulmuş
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