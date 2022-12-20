Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Montrö bildirisi" davasında karar açıklandı
Kamuoyunda Montrö bildirisi olarak bilinen metine imza atan 103 emekli amiralin yargılandığı davada mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
"Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla" suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı dava Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Savcı yargılama sırasında 12 sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası, 91 sanık yönünden de beraat kararı verilmesi talebinde bulunmuştu.
Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı verdikleri savunmanın ardından heyet kararını açıkladı.
21 Mart 2022'de başlayan davada, mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
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