Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kumluca ve Finike’de selden zarar gören hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 milyon TL daha kaynak aktarıldı.

Bakanlık tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL’ye ulaştı.

Antalya'yı sel vurdu

Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış sebebiyle dereler taşmış çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı.

Finike'de metrekareye 253,8 kilogram, Kumluca'da ise 207,8 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri ve araçlarda hasar oluşmuştu.