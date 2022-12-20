Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ne ilişkin bilgileri paylaştı.

Her gün emek emek büyüttükleri Sıfır Atık Hareketi'nin 5 yaşında olduğunu vurgulayan Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Dünyaya örnek Sıfır Atık Zirve'mizi bu yıl 'iklim ve gençlik' temasıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak"

Kurum, 23 Aralık Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirve ve ödül törenine tüm vatandaşları davet ederek, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz bu zirve, 7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak." değerlendirmesini yaptı.

Beş yıl önce büyük bir heyecanla başladıkları Sıfır Atık Hareketi'nin gösterilen ilgiyle sınırları aştığını, uluslararası kuruluşların ve birçok ülkenin sahiplendiği küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirten Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla, her yıl 30 Mart'ın, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak tüm dünyada kutlanacak olmasının önemine işaret etti.

"Sıfır Atık Hareketi, Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşlarından biri olacaktır"

Bakan Kurum, "Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşlarından biri olacaktır." ifadesini kullandı.

Bu hedefle düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'nde akademisyen, yazar, sanatçı, sporcu, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençleri buluşturacaklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Kongre Merkezimizde sizleri Deniz Sağdıç'ın 'Sıfır Noktası Sergisi' ve deniz kaplumbağalarının denizler arası seyahatleriyle hazırlanan 'Evimin Yolları Sergisi' ile karşılayacağız. Sıfır Atık Hareketi'mizin yaygınlaştırılması için emek vermiş, gönül vermiş doğaseverlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Sıfır atık atölyelerimizle, sanatçılarımızın göz alıcı performansıyla panel ve söyleşilerle hep birlikte dolu dolu bir gün geçireceğiz."

"Atıksız bir dünya" için çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca zirvenin detaylarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, ilk bölümünde "İklim için gençlik hareketi" paneli düzenlenecek zirve, "Ortak Evimiz Dünya" söyleşisiyle devam edecek.

Emine Erdoğan'ın zirveye katılımı sonrası "Yıl 2053 Atıksız Bir Dünya" başlıklı müzikal sergilenecek. Ardından, "Sıfır Atık 5. Yıl Filmi" gösterimi ve açılış konuşmaları yapılacak. Konuşmaların ardından Sıfır Atık Ödül Töreni'ne geçilecek.

MasterChef'ler, zirvede "Sıfır Atık Mutfağı" kuracak

Zirvede, MasterChef programının 3 şefinin katılımıyla Sıfır Atık Mutfağı kurulacak.

Emine Erdoğan'ın da ziyaret edeceği mutfakta, şefler tarafından sıfır atık yemekleri pişirilecek.

Öte yandan sanatçı Deniz Sağdıç tarafından, nesli tükenen Kauai kuşu, atık malzemeler kullanarak sanat eserine dönüştürülecek.

Ayrıca 2020 yılında Emine Erdoğan ve Bakan Kurum tarafından GPS işaretlemesi yapılarak denize bırakılan deniz kaplumbağalarının iki senelik kayıtlı seyahatlerinden elde edilen datalardan oluşturulan "Evimin Yolları" adlı dijital sergi de fuaye alanında katılımcılarla buluşacak.

Zirvede, bunların yanı sıra sıfır atık ile ilgili birçok etkinlik de gerçekleştirilecek.

Atık toplayıcıları için yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un imzasıyla genelge yayımlanmış, atık toplayıcılarına mesleki statü kazandırılmıştı. Bu kapsamda, atık toplayıcıları da kendilerine verilen 114 araçla zirvede olacak.

Zirvede plastiğe yer verilmeyecek

Plastiğin yer almayacağı zirvede, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılacak.

Kurulan stantlar da ahşap malzemelerden oluşacak. Bu malzemeler zirve sonrasında geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek, yeniden kullanılmayacak olanlar ise atık merkezine teslim edilecek.

Zirveye ilişkin bilgiler ise yazılı baskılar yerine dijital ekranlar kullanılarak verilecek. Kongre merkezinin her köşesinde, sıfır atık ayrıştırma kutuları yer alacak. Yine Türkiye Çevre Ajansı Depozito Bilgi Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında iki depozito makinesi de zirve alanında olacak.