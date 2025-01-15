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Gündem
AA 15.01.2025 22:25

Moğolistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Khurelsukh'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Ziyaret çerçevesinde yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade eden Altun, görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Altun, "Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Moğolistan
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