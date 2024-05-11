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Gündem
TRT Haber 11.05.2024 10:11

MLKP'li terörist, HDP'li ve DEM Partili isimlere para göndermiş

İstanbul'da MLKP terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, DEM Partili Çiçek Otlu'nun evinde yakalanan örgütün sözde Marmara Bölgesi cezaevi sorumlusu olduğu tespit edilen Sıtkı Güngör'ün, HDP'li ve DEM Partili isimlere para gönderdiği belirlendi.

MLKP'li terörist, HDP'li ve DEM Partili isimlere para göndermiş

Terör örgütü MLKP ile HDP ve DEM Parti ilişkisi yeni bir boyut kazandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun evinde yakalanan MLKP şüphelisi Sıtkı Güngör'ün hem Otlu'ya hem de HDP’li Figen Yüksekdağ'a, cezaevinde oldukları dönemde, 6 yıl boyunca para gönderdiği ortaya çıktı.

19 kişiye 100 bin liraya yakın para gönderilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerinin finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Güngör'ün para hareketleri incelenmeye alındı.

Örgüt üyesi 19 kişiye toplamda 100 bin liraya yakın para gönderdiği tespit edildi.

Yine DEM Partili Murat Çepni ile aralarındaki para akışı da dikkat çekti.

İddianamede, "Devrim" ve "Berfin" kod adlı gizli tanıkların ifadelerine de yer verildi.

İkisi de Güngör’ün MLKP terör örgütünün sözde Marmara sorumlusu olduğunu, yapılacak illegal tüm eylemlerin onun talimatıyla yapıldığını itiraf etti.

Güngör ise ifadesinde örgüt iddiasını reddetti.

DEM Partili milletvekilinin evinde yakalanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca geçtiğimiz aylarda MLKP’ye yönelik operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden Sıtkı Güngör DEM Partili Milletvekili Çiçek Otlu’nun adresinde yakalanmıştı.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Yunus Yaman

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