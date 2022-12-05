Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon
[Fotograf: TRT Haber]
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden terörist Mislih'in, sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.
Terör eylemlerini azmettirdiği tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih'i takibe alan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Etiketler: MİT Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Suriye
Sıradaki Haber
Ankara ile Astana arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz