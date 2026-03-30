Gündem
AA 30.03.2026 16:20

MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye İstihbarat Servisinin çalışması sonucu, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu'nun yakalanması için Suriye İstihbarat Servisi'yle ortak operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanan Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

2014 yılında cezaevinden firar etti

Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Esad rejimine teslim etti ve Harmoush'un işkence sonucu ölümüne neden oldu.

Suriye'nin kaderinin değişmesine neden olan bu olay sonucu Sığırcıkoğlu, 2013 yılında "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sığırcıkoğlu, 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar etti. Firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların aktif rol oynadığı, dosya bilgilerinin usulsüz şekilde değiştirildiği, ceza süresinin hatalı hesaplandığı ve izin sürecinde usulsüzlükler yaşandığı saptandı.

Yapılan incelemelerde, Sığırcıkoğlu'na ait iddianamenin 2014 yılında "MİT tırları" davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği ortaya çıktı.

Sisteme eksik girilen müddetnamelerin ise FETÖ mensubu infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı belirlendi.

MİT adım adım takip etti

Firarının ardından Sığırcıkoğlu, uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklandı. MİT, Sığırcıkoğlu'nun izini kaybetmeyerek kesintisiz bir takip ağı oluşturdu. Fiziki gözetim, teknik dinleme, siber takip ve istihbaratın birçok unsuru bu operasyonda kullanıldı.

Suriye'ye sığındıktan sonra, Türkiye aleyhine aktif istihbarat faaliyeti yürütmesi istenen Sığırcıkoğlu, Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alındı.

Sığırcıkoğlu, bu süreçte Türkiye lehine çalışan bazı kişilerin kimlik ve hareket bilgilerini Esad rejim istihbaratına aktardı.

THKP/C-Acilciler (Mukaveme-i Suriye) örgütü lideri Mihrac Ural ve Hatay/Reyhanlı patlamalarının 2018'de yakalanan faili Yusuf Nazik ile yakın ilişki kuran Sığırcıkoğlu, Ural'ın talimatıyla Türkiye karşıtı propaganda yaparak, sahte görüntülerle psikolojik operasyonlar yürüttü, medyada manipülatif haberlerin çıkmasını sağladı.

Sığırcıkoğlu, bir haber sitesine verdiği röportajında, "Hüseyin Harmoush'u kendisinin kaçırdığını, bu eylemi Türkiye'nin Suriye politikasını yanlış bulduğu için gerçekleştirdiğini, kaçırma operasyonunu kendi planladığını, bundan hiçbir pişmanlık duymadığını" ifade etti.

Reyhanlı patlamalarının failiyle yakın ilişki kurdu

Sığırcıkoğlu, Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik ile de yakın ilişki kurdu, bir dönem aynı evde konakladı.

Sığırcıkoğlu, Nazik'in cezaevinden tahliyesi için Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerini de kullandı.

MİT'in bir operasyonu ile 2018'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Nazik, ifadesinde "Sığırcıkoğlu tarafından hapisten kurtarıldığını" doğruladı.

Rusya İstihbaratı ile de temas kurarak görüşmeler yapan Sığırcıkoğlu, Türkiye'ye ait stratejik ve hassas bilgileri paylaştı.

Hareket profili çıkarıldı

Önder Sığırcıkoğlu'nun firarından sonra fiziki ve teknik yöntemlerle hareket profilini çıkaran MİT, iletişim ağları ve sığındığı yerleri saptadı, sistematik olarak izledi.

Yapılan istihbari analizlerle, Sığırcıkoğlu'nun önce Suriye'de, ardından Lübnan Cebel Muhsin bölgesinde bir evde saklandığı, sonrasında Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne ve Mısır üzerinden tekrar Lübnan'a geçtiği tespit edildi.

Sığırcıkoğlu'nun, tekrar Suriye'ye geçmeye çalışacağı bilgisi üzerine, MİT ve Suriye İstihbaratı arasında gizli düzeyde ortak bir operasyon planlandı.

İki ülke istihbaratı sınır hattında koordineli hareket ederek, Sığırcıkoğlu'nun sınır geçişini bekledi. Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen ortak operasyonla Sığırcıkoğlu yakalandı.

