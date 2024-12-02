Puslu 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.12.2024 10:10

MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Yaşar Hakkari" kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1993 yılında terör örgütüne katılan terörist Çekik'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2010’da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenlediği, 2011'de 24 askerin şehit edildiği Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanlığına ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik 1 askeri şehit olduğu terör eylemleri planladığı ve talimatını verdiği belirlendi.

MİT; Türkiye, Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çelik'in Suriye'nin Şehba bölgesinde terörist eylemlerine devam ettiğini tespit etti.

Takibe alınan terörist, MİT tarafından düzenlenen operasyonda Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER
MİT PKK/YPG Son Dakika
Sıradaki Haber
Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-33” operasyonu: 115 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Kayseri'de terör operasyonlarında 18 gözaltı
11:32
Kütahya'da işçileri taşıyan midibüs şarampole savruldu: 1 ölü, 7 yaralı
11:34
Kamuda yapay zeka ekosistemi güçlendirilecek
11:32
"Yenidoğan çetesi" davasında 11. gün
11:31
Turistik Doğu Ekspresi 23 Aralık'ta yeniden seferlerine başlıyor
11:27
Emtia piyasasına Trump tarifesi
Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
FOTO FOKUS
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ