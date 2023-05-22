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Gündem
AA 22.05.2023 10:08

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

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