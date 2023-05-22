Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.05.2023 09:54

Ali Erbaş'tan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Ali Erbaş'tan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. İşgalci zihniyetinden vazgeçmeyerek bölgede ve uluslararası camiada Müslümanlara karşı provokatif eylemlerini sürdüren İsrail'in, Harim-i İsmetimiz Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü hiçe sayarak baskınlar düzenlenmesi kabul edilemez. İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum."

ETİKETLER
Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı İsrail Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz aslında iradesini beyan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
10:15
Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı
10:17
Geri manevra yapan sürücü yayaya böyle çarptı
10:10
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:11
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda arttı
10:05
Borsa haftaya yükselişle başladı
Edirne'de gelincikler arazileri kırmızıya boyadı
Edirne'de gelincikler arazileri kırmızıya boyadı
FOTO FOKUS
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ