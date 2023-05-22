Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Hatay Defne Devlet Hastanesi 3 ayda tamamlandı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

256'sı hekim, bin 44 sağlık çalışanının görev yapacağı hastanede, en gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Son teknoloji sağlık cihazlarıyla donatıldı

Defne Devlet Hastanesi tek kat olarak ağır çelikten inşa edildi. Laboratuvar da son derece teknolojik cihazlarla donatıldı.

Defne Devlet Hastanesi Baş Hekimi İmadettin Alpay Özkaya, hastaneyle ilgili şu bilgileri verdi:

"11 ameliyathanemiz var, 9 diyaliz yatağımız var. Bilgisayarlı tomografi ve MR dahil olmak üzere 15 görüntüleme birimimiz var. Bir genel laboratuvarımız var bunun yanı sıra bir bronkoskopi ünitesi ve üç endoskopi ünitesi var."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

36 poliklinik ile hizmet verecek

79 bin metrekarelik alana inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, 28 bin metrekarelik kapalı alana sahip.

36 polikliniğin ve 300 yatağın bulunduğu hastane, bugün hasta kabulüne başladı.