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Gündem
TRT Haber 22.05.2023 03:54

İletişim Başkanlığı: Sandık numaralarının değiştiği iddiası gerçek dışı

İletişim Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili "Sandık numaraları değişmiş. Eski seçmen kağıdıyla sandıklar bulunamayacak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı: Sandık numaralarının değiştiği iddiası gerçek dışı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri yaklaşırken sosyal medyada manipülasyon devam ediyor.

Ortaya atılan son iddialara göre,

Sandık numaraları değiştiği için, eski seçmen kağıdıyla sandıklar bulunamayacak.

 

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara cevap verdi.

Seçmenlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda, 14 Mayıs'taki sandıklarında oy kullanacaklarını açıkladı.

Ayrıca "Seçmen kağıtları yeniden basılarak dağıtılacak" mesajı verdi.

"İddiaya konu görüntüler güncel değildir ve inşaat sürecinde çekilmiştir"

İletişim Başkanlığı Defne Devlet Hastanesi üzerinden yapılan kara propagandayı da eleştirdi.

Açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan ve sadece ön cephesinin bittiği iddia edilen görsellere tepki gösterdi.

İddiaların doğru olmadığını söyleyen İletişim Başkanlığı, hastanenin bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

"İddiaya konu görüntüler güncel değildir ve inşaat sürecinde çekilmiştir" açıklamasını yaptı.

Ve bir başka iddia...

Mültecilerin Kadıköy'de polise saldırdığı söylentisi sosyal medyada yer aldı.

 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paylaştığı mesajda, Polisin halay çeken gençlere silah kullanarak müdahale ettiği iddialarının da gerçek dışı olduğunu vurguladı.

"İki kez şikayet üzerine adrese intikal eden polise mukavemet gösterilmiş, bir polisimizin sağ el kemiği kırılmıştır. Şahıslar mülteci değildir" denildi. 

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