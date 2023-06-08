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Gündem
TRT Haber 08.06.2023 09:43

MİT'ten nokta operasyon: Gri listede aranan terörist etkisiz

MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: Gri listede aranan terörist etkisiz

Örgüte 1993 yılında katılarak yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen’in Türkiye’deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirlendi.

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

MİT adım adım takip etti

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.

Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Sinan Dijvar kod Fehmi Öğmen, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu anbean takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi.

Örgütün komuta kademesine ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Sinan Dijvar kod Fehmi Öğmen, beraberinde bulunan Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih Çakal ve şoförleri Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed Ali ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Irakın Kuzeyi PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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