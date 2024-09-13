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Gündem
TRT Haber 13.09.2024 08:38

MİT'ten Irak'ta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yensini daha ekledi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı'nın konumunu tespit etti. Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına 160 km derinlikte yer alan Mahmur'da, Azad Akıncı adım adım takip edildi.

En uygun anda yapılan nokta operasyonla Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.

Teröristin 2006 yılında örgüte katıldığı, 2014'te Irak'ın kuzeyine geçip çeşitli üst düzey görevler aldığı, 2023 itibarıyla da Mahmur Kampı sözde sorumlusu olduğu açıklandı. 

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Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele MİT PKK/KCK
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