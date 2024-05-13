Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.05.2024 09:56

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde yönetici Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

MİT Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu'yu etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde yönetici Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT’in Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgüt, konumu nedeniyle Sedat Aksu'nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi. Ancak, daha sonra Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu'nun ölümünü kabul etmek zorunda kaldı.

Eylem hazırlığındaki teröristlere mühimmat sağladı

MİT, Sedat Aksu’nun 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Ayrıca, Aksu’nun Irak/Gara’da PKK/KCK genel cephane sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.

Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi, Aksu adım adım izlendi.

Saha ajanları, Aksu’nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.

MİT, Irak/Gara’da terörist Sedat Aksu'yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
 

ETİKETLER
Irak Irakın Kuzeyi MİT Pençe Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösterilerde arbede çıktı
10:29
Motosikletini yayaların üzerine süren sürücüye 10 bin lira ceza
10:26
Firari FETÖ'cü eski kamu görevlisi yakalandı
10:24
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 84 arttı
10:46
Kamuda tasarruf paketi açıklandı
10:21
Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ