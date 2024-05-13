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Gündem
TRT Haber 13.05.2024 09:45

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 37'nci hafta 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de oynanacak olan İstanbulspor-Sivasspor maçıyla başlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

37'nci haftanın programı şu şekilde;

17 Mayıs Cuma

17.00 İstanbulspor - Sivasspor
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
19.00 Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

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