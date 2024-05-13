Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 37'nci hafta 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de oynanacak olan İstanbulspor-Sivasspor maçıyla başlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

37'nci haftanın programı şu şekilde;

17 Mayıs Cuma

17.00 İstanbulspor - Sivasspor

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

19.00 Başakşehir - Trabzonspor

19.00 Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe