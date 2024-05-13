Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, 37'nci hafta 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de oynanacak olan İstanbulspor-Sivasspor maçıyla başlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
37'nci haftanın programı şu şekilde;
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
19.00 Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kayserispor - Konyaspor
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe