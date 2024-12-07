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Gündem
TRT Haber 07.12.2024 14:03

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından Jiyan Herdem kod adlı Mürvet Gülsever’i Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörist Mürvet Gülsever'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün kırsal kadrolarına 1992’de katılan Mürvet Gülsever, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. MİT’in istihbarat ağı sayesinde, teröristin örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi.

Teslim olmak isteyenlere infaz emri veriyordu

Teröristin, Türkiye’ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlendi.

 
 
MİT’in istihbarat ağı sayesinde, PKK/KCK’lı GÜLSEVER’in, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi. 

Yapılan hassas çalışmalar sonucunda, PKK/KCK’nın kadın örgütlenmesi PAJK’ın sözde sorumlularından, KCK yöneticisi terörist, Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

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