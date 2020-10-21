Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, Sakarya'da hakim karşısına çıktı.

Al Astal, mahkeme tarafından, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme ve açıklama" suçlarından tutuklandı.

Detaylara TRT Haber ulaştı

Al Astal hakkındaki detaylara da TRT Haber ulaştı.

BAE ajanı Al Astal 7 yıldır Türkiye'deydi. Müslüman Kardeşler'in düşünce kuruluşuna Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı gazeteci kılıfı ile sızdı, bilgi ve belge topladı. Aslında Türkiye'deki BAE karşıtlarını raporladı.

Dubai ajanı, Türkiye’nin tüm dünyada özellikle İslam coğrafyasındaki ilişkilerine ilişkin bilgi aktardı. İç ve dış politikaya ilişkin gelişmeleri Dubai'deki üslerine aktardı.