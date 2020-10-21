Önce Sakız, Limni ve Midilli. Şimdi de Semadirek ve Bozbaba. Yunanistan, Doğu Akdeniz'den sonra Ege Denizi'ndeki provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Atina yönetimi, uluslarası hukuk ve anlaşmaları yine hiçe sayarak Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarını silahlandırmaya kalktı.

Söz konusu adaların silahlandırılmasına yönelik girişimlere Türkiye iki yeni Navtex ile cevap verdi. Adaların 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statülerinin ihlal edildiğini vurguladı.

Yunanistan daha önce de Sakız, ve Midilli adalarını silahlandırdı. Türkiye o adaların gayri askeri statülerinin ihlal edildiğine dair 14 ve 22 Eylül ile 9 Ekim'de 3 ayrı Navtex ilan etti.