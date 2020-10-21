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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Akdeniz'de saat 09.48 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem saat 09.48 sıralarında Akdeniz açıklarında meydana geldi.
4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,83 kilometre olarak açıklandı.
Deprem ile ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.
Etiketler: Son Dakika Deprem AFADSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:56
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