Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem saat 09.48 sıralarında Akdeniz açıklarında meydana geldi.

4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,83 kilometre olarak açıklandı.

Deprem ile ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.