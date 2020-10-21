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Bakan Selçuk'tan velilere 'sağlıklı beslenme' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul kantinlerinin açıldığını duyurdu. Selçuk, velileri uyararak, "Siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sürecin bir parçası olarak okul kantinlerinin açıldığını belirterek, velilere uyarılarda bulundu.
Selçuk, "Siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ziya Selçuk Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:34
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