Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sürecin bir parçası olarak okul kantinlerinin açıldığını belirterek, velilere uyarılarda bulundu.

Selçuk, "Siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli." ifadelerini kullandı.